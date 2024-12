Formiche.net - Cosa resta di Fabriano dopo la chiusura della cartiera. Scrive Castellani

Due parole sulla mia città,, tornata alle cronache per la. La fine dei fogli A4 per noi fabrianesi, abituati ad essere ovunque riconosciuti come abitanti cittàcarta, è un dolore.Maè molto di più nel senso che è la metafora, ieri felice e oggi triste, dell’Italia industriale.Le originiproduzionecarta non sono chiare, ma le prime tracce emergono a metà del 1200. Da quel momento in poi asi installa una tradizione artigianale-produttiva che non sparirà più.Con l’industrializzazioneseconda metà dell’800 le Cartiere Miliani diventano un punto di riferimento.La cultura mezzadro-contadina si mescola con quella industriale. Si arriva così al miracolo economico fabrianese delguerra, quello che conduce all’esplosione dell’elettrodomestico intorno alla poderosa operafamiglia Merloni.