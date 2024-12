Quotidiano.net - Centrosinistra in cerca di leader: Sala, Ruffini e Gentiloni tra i candidati

"Pare di stare a vedere Amici di Elly Schlein", sentenzia un autorevole parlamentare del Terzo polo mai divenuto tale. Non solo perché ci sono più concorrenti che pubblico, ma perché sembra che sia in primo luogo il Pd a ordinare le nomination per il concorso della voce federatrice del centro del. Il sindaco di Milano Beppe, il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria, l’ex capo della Polizia Franco Gabrielli. Nonché, più defilato quanto concreto, in quanto esponente dem col curriculum giusto per federare non tanto il centro quanto il campo diin tutta la sua larghezza, l’ex commissario europeo Paolo, fresco di nomina Onu come co-presidente della task force sul debito in tandem con l’egiziano Mahmoud Mohieldin. Tutti, e nessuno, il lizza per aggregare il centro che non quaglia delche non decolla; eccezion fatta per il Pd di Elly Schlein, stando al responso delle Europee e le Regionali del 2024.