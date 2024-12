Formiche.net - C’è un’uscita dal tunnel del referendum dell’autonomia differenziata? L’analisi di Sisci

Il vero tema politico politico europeo di questo periodo arriva quando il presidente americano Donald Trump chiede l’aumento delle spese militari al 3% del Pil ai Paesi Nato, quando la Polonia porta il bilancio alla difesa al 4,5% del Pil, o quando l’Ucraina si dice a favore della pace, purché sia stabile e non incoraggi la Russia a un attacco nuovo tra 5-10 anni.La questione è come affrontare le minacce strategiche all’Europa che arrivano dalla Russia o dal Medioriente, e si rafforzano per l’ombra cinese.Questo tema di fondo durerà per l’Europa per molti anni, 10-20 o forse più, un periodo probabilmente lungo quanto la prima guerra fredda.In tale orizzonte che Italia si vuole fare? L’Italia vuole essere partecipe attiva di questo sforzo politico, oppure essere trascinata e sballottata a destra e manca dal primo che capita?Queste le vere domande che incombono sulla vicenda