Bilancio preventivo 2025-2027 | slittamento a gennaio e polemiche sugli aumenti

"Approvare ilnella prima metà dinon è certo la morte di nessuno. Era quasi una consuetudine del passato e non compromette per nulla l’operatività dell’ente". Il sindaco Daniele Silvetti conferma dunque le indiscrezioni pubblicate dal Carlino sullodella votazione e dell’approvazione del. In fondo i tempi tecnici sarebbero davvero stretti visto che la prima di almeno una dozzina di commissioni per discutere tutti gli argomenti delnon dovrebbe essere fissata prima del 19 dicembre. Con le feste natalizie e i fine settimana di mezzo sarebbero appena tre o quattro i giorni a disposizione per le commissioni, rendendo quindi impossibile qualsiasi approfondimento. Lunedì prossimo, tuttavia, sarà la capigruppo richiesta dal presidente del consiglio comunale, Simone Pizzi, a confermare ufficialmente la data: "Lo schema diè stato definito tecnicamente dagli uffici lunedì e approvato solo martedì pomeriggio dall’esecutivo spiega Silvetti .