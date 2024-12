It.newsner.com - Ballata registrata in chiesa è una delle migliori di sempre

Se avete mai fatto una passeggiata lungo il viale della memoria nell’epoca d’oro del doo-wop, probabilmente vi siete imbattuti nei Five Satins e nella loro iconica“In the Still of the Night”.Questo brano soul – registrato nel 1956 nel seminterrato di una– è sinonimo di questo genere. Infatti risuona nei decenni come un segno distintivo di amore, nostalgia e musica senza tempo.Nel 1956, il diciannovenne Fred Parris era di guardia a Filadelfia con l’esercito degli Stati Uniti. Il ragazzo era innamorato della sua dolce metà, Marla, che viveva nel Connecticut con i genitori del suo fidanzato.Il giovane soldato – oggi conosciuto come il leader visionario dei Five Satins – aveva appena trascorso un fine settimana con “la ragazza dei suoi sogni”. Di conseguenza, non riusciva a togliersela dalla testa.