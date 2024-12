Ilrestodelcarlino.it - Autofficina abusiva in garage a Vignola (Modena), multato dalla Finanza

), 13 dicembre 2024 - Aveva messo in piedi un'utilizzando una piccola autorimessa in cui aveva stipato banchi da lavoro, cavalletti, ponte, compressori e pezzi di ricambio vari. Il tutto è stato però scopertoGuardia di, impegnata nei controlli per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale. Il responsabile è stato segnalato per la mancata iscrizione nel registro delle imprese e rischia una multa tra i 5mila e i 15mila euro. Nei guai è finito anche il proprietario dell'auto lasciata in riparazione. Anche lui richiesta una multa tra 51 e 258 euro. Il tutto è accaduto l'altro giorno, quando le fiamme gialle hanno individuato nella piccola autorimessa tutte le attrezzature utili per la riparazione dei veicoli, trovando all'interno un'auto in corso di riparazione.