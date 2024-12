Lanazione.it - Assegno solidale a Casa di Rosa. Il gesto di Natale di Cna Valtiberina

Unpiù ricco di significato per Cna, anche se da sempre c’è attenzione per le iniziative meritorie. Nel pomeriggio di martedì 10 dicembre, il presidente Livio Sassolini – assieme ad altri dirigenti e ai dipendenti della sede comprensoriale – ha consegnato l’di 1500 euro adi, il centro diurno per disabili adulti che si trova a Sansepolcro e che nella circostanza era rappresentato dalla coordinatrice Gessica Polendoni e dall’operatrice Elisabetta Begni. Gli ospiti della struttura assistenziale, coadiuvati dagli operatori, hanno realizzato per l’occasione 170 piccoli e simpatici alberelli di. "Li doneremo ai collaboratori di Cna durante la Festa degli Auguri di quest’anno – ha detto il presidente Sassolini – e si tratta di una formula nuova rispetto a quella degli anni passati.