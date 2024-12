Ilfattoquotidiano.it - Al sindaco piace una Napoli piena: si drinkeggia, si balla, cadono calcinacci. La città è in svendita

Credevo che fossero finiti da un pezzo i tempi della propaganda politically (un)correct. Invece il Comune disnocciola numeri che ci potremmo giocare alla tombola del femminiello, scostumatissima ma divertentissima. Quasi quanto il fallico Pulcinella griffato Pesce in Piazza Municipio, accostato nei giorni scorsi a un’installazione di una grande vulva realizzata da uno street artist, poi rimossa perché priva di autorizzazione. Si è giustificata l’artista, era per la parità dei sessi.Intanto Teresa Armato, l’assessora al Turismo, armata di buone intenzioni e previsioni, dal suo osservatorio privilegiato divulga previsioni stellari: “Tra Natale e Epifania sono attesi 380mila turisti. Troveranno lapronta ad accoglierli perché abbiamo rafforzato i servizi dall’igiene alla mobilità pubblica alla sicurezza e in strada ci saranno 25 ragazzi tutor del turismo”.