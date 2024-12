Oasport.it - A che ora il biathlon oggi in tv, Sprint Hochfilzen 2024: startlist, programma uomini e donne, streaming

, venerdì 13 dicembre, entrerà nel vivo ad, in Austria, la seconda tappa della Coppa del Mondo-2025 di: alle ore 11.30 si terrà lafemminile, mentre alle ore 14.20 si disputerà lamaschile.LA DIRETTA LIVE DELLAFEMMINILE DIALLE 11.30LA DIRETTA LIVE DELLAMASCHILE DIALLE 14.20L’Italia sarà rappresentata nellafemminile da Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Martina e Beatrice Trabucchi, mentre nellamaschile a difendere i colori azzurri saranno Lukas Hofer, Didier Bionaz, Daniele Cappellari, Elia Zeni, Patrick Braunhofer e Tommaso Giacomel.Guarda la Coppa del Mondo disu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseLa diretta tv dellafemminile sarà fruibile su Eurosport 1 HD, mentre quella dellamaschile andrà in onda su Eurosport 2 HD, invece la direttasarà a cura di discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.