Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-12-2024 ore 10:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sulla Cassia Veientanarallentato tra Formello e via Veientana nuova per un incidente direzione del raccordo anulare incidente rallentamenti anche su viale della Moschea all’altezza di via dell’agonistica rallentamenti poi sulla tangenziale Tra le uscite per Portonaccio e piazzale della stazione Tiburtina così come tra le uscite per la Nomentana e via dei Campi Sportivi in direzione di Piazzale degli Eroirallentato anche in via Tuscolana tra via Scribonio Curione via di Porta Furba e proprio su via di Porta Furba alla carreggiata è ridotta tra la Tuscolana & via del Mandrione per lavori di manutenzione infinee rallentamenti per un incidente in via Boccea all’altezza di De Camillis In collaborazione con Luce Verde infomobilità