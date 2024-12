Lanotiziagiornale.it - Sull’autonomia differenziata decideranno gli italiani: via libera della Cassazione al referendum per l’abrogazione della riforma

Dopo tanta attesa e infinite polemiche, la Corte diha dato il proprio viaalperdell’autonomia, anche noto come “legge Calderoli”. Per l’Ufficio centraleSuprema Corte, come anticipato da Repubblica on line, è legittima la richiesta di abrogazione. L’ordinanzaarriva dopo il pronunciamentoConsulta che aveva, tra l’altro, considerato “illegittime” specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo.Una decisione che era stata largamente anticipata a La Notizia da Massimo Villone, professore emerito di Diritto costituzionale nell’Università “Federico II” di Napoli, secondo cui visto che “la legge Calderoli resta in piedi” allora è destinato a sopravvivere “anche il”.gli: viaalperCome riporta Repubblica il dispositivo lungo “ventotto pagine, firmate dalla presidente Rosa Maria Di Virgilio”, “dopo la pronuncia interlocutoria dello scorso 3 dicembre, ora tiene il punto e conferma che – a dispetto di quanto ipotizzato da esponenti del governo – è pienamente legittimata e resta in piedi la richiesta di abrogare totalmente l’Autonomia: la legge infatti è ancora vivente, nonostante il pesante intervento demolitorio dei giudiciConsulta”.