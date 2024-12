Zon.it - Salerno, Paolo Sordi è il nuovo presidente della Corte d’Appello

ha un. Il plenum del Consiglio SuperioreMagistratura ha votato all’unanimitàcome successore di Iside Russo, che ha lasciato l’incarico nell’estate del 2023 per il pensionamento., attualedel Tribunale di Frosinone, è stato scelto con due astensioni da parte dei consiglieri laici Enrico Aimi e Daniela Bianchini, mentre Isabella Bertolini ha sostenuto la nomina.La nomina disegna uncapitolo per la giustizia salernitana. Con un solido curriculum e una lunga carriera nella magistratura, ilè chiamato a garantire continuità e trasparenza nella gestionedi.Il passaggio di testimone sottolinea l’importanza di un ruolo chiave per l’amministrazionegiustizia in Campania.