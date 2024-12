Calciomercato.it - Roma, Ghisolfi dà un indizio sul nuovo allenatore: “L’identità è importante”

Il direttore sportivo giallorosso ha parlato prima della sfida di Europa League soffermandosi sulla scelta del tecnico del prossimo annoDopo aver ritrovato la vittoria contro il Lecce, lasi rituffa in Europa League e ospiterà tra pochi minuti il Braga nella sesta giornata.dà unsul: “” – Calciomercato.itUna partitaper i giallorossi che in classifica sono al 21esimo posto e hanno bisogno di punti per mettere al riparo la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Questo il presente, mentre la società lavora già al futuro con una scelta: quella dell’che prenderà il posto di Ranieri (che entrerà in dirigenza) a fine stagione.Di questo ha parlato, intervenuto a ‘Sky’ prima del match, il direttore sportivo capitolino Florentche si è soffermato prima sulla formazione scelta dal tecnico per affrontare il Braga con diverse novità.