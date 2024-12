Ilrestodelcarlino.it - Quattro atleti nei primi sette, a Montecatini l’Ama Koala fa il pieno di medaglie

Argento per Fabrizia Alessandrini e bronzo per Paola Lanza. Ma finiscono nella finale riservata ai migliori otto anche Cecilia Salvioli (Cat.2, 7ª) e Gabriele Vincenzi (Cat.2, 5°). Fa ildila squadra master di spada delSchermadi Reggio sulle pedane di, che hanno ospitato la 3ª prova nazionale del circuito Over24. Nel torneo femminile della categoria 3, Fabrizia Alessandrini ha rotto il ghiaccio vincendo tutti i 5 assalti nella fase a gironi, posizionandosi al secondo posto del tabellone principale. Poi le tre vittorie negli incontri ad eliminazione diretta. Quindi la finale persa contro Borowa (Caserta, 5 – 10). Nel torneo femminile della categoria 2, la gara di Paola Lanza è cominciata con 4 vittorie nei gironi. Poi i tre assalti ad eliminazione diretta vinti e lo stop in semifinale contro Avancini (Roma, 6 – 10).