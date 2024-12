Puntomagazine.it - Qualiano, camion dei rifiuti perde i sacchetti e li deposita sotto una casa privata

Leggi su Puntomagazine.it

. Undeiha perso due. Torna indietro commettendo una infrazione e poi l’addettofuori un proprietàsu altriUndei, il 7 dicembre scorso, percorreva via Circumvallazione esterno, quando dal cassoneduedi. Il conducente in qualche modo se ne accorge e per evitare il peggio cercando di rimediare, riesce a fare ancora peggio. Commette una infrazizone al codice della strada tornando indietro in retromarcia.Non contento dal mezzo scende un addetto, raccoglie i duepersi e, anziché ricaricarli sul mezzo, li lascia su altriti all’esterno di una proprietà.Tra l’altro non quelli lasciato dall’addetto alla raccolta non erano conformi rispetto a quelli all’esterno della proprietà.