Lanazione.it - «Prelievo di campioni di DNA per aggressioni da lupo: è un imperativo in un territorio ormai invaso da questi predatori»

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 12 dicembre 2024 –didi DNA perda: è unin unda. Negli ultimi anni, il crescente numero didi lupi a persone e animali domestici ha sollevato preoccupazioni nelle comunità rurali e urbane. Questo fenomeno, che mette in pericolo la sicurezza pubblica, richiede risposte rapide e coordinate. Tra le proposte emergenti spicca la necessità di introdurre l’impiego sistematico di tamponi per ildidi DNA nei pronto soccorso, una misura che potrebbe fornire prove scientifiche decisive per accertare l'origine dell'aggressione e le relative responsabilità. Leattribuite ai lupi generano controversie e dibattiti, sia per la difficoltà di distinguere gli effettivi responsabili (ad esempio i cani i o cosiddetti “ibridi”) sia per il danno emotivo che tali eventi comportano, nelle persone aggredite, ma anche nella popolazione che si trova a fronteggiare l’diffuso pericolo.