Quotidiano.net - P.S. Berlusconi, 'su Prosieben ed estero pronti a tutto'

Leggi su Quotidiano.net

"Confermo che abbiamo lavorato per avere la possibilità di questo finanziamento da parte di diverse banche. Ce l'abbiamo, in maniera positiva e questo non è un dettaglio. Perché così siamo". Lo afferma l'amministratore delegato di Mfe-Mediaset, Pier Silvio, a proposito del finanziamento da 3,4 miliardi con capofila Unicredit della durata di un anno che fornisce al Biscione le 'munizioni' per operazioni all', compresa un'eventuale offerta per prendere il controllo diin Germania, della quale Mfe-Mediaset è già ampiamente la principale azionista. "Speriamo che il 2025 sia l'anno buono per fare un cambio passo nella nostra strategia internazionale, aggiunge Pier Silvio, specificando che "da imprenditore il libero mercato vince su, ma dipende dai casi": quello di "Unicredit in Commerzbank è un po' diverso" da quello del Biscione in Germania.