Orrore a Castel Volturno | minorenne accoltellato al cuore fermati quattro ragazzi

Avrebbero colpito con ben 12 coltellate un, per poi fuggire facendo perdere le loro tracce a, in provincia di Caserta. Questa è l’accusa mossa a 4 minorenni: 3 sono stati identificati dalla Polizia di Stato qualche settimana fa, mentre un quarto è stato rintracciato nelle ultime ore. Il reato ipotizzato è di tentato omicidio, anche se non è stato ancora individuato il movente della terribile aggressione.L’aggressioneI fatti risalgono allo scorso ottobre, quando undi origini egiziane arrivò all’ospedale in condizioni molto gravi dopo essere stato colpito da 12 coltellate, due delle quali ale al polmone in località Villaggio Coppola, a. I poliziotti del Commissario di, anche grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, alle testimonianze di alcuni presenti e ai riconoscimenti fotografici, sono riusciti a restringere il campo e concentrare i sospetti su un gruppo di minorenni, tutti italiani.