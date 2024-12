Agi.it - Nel 2030 i mondiali di calcio dei due mondi, si gioca in 6 nazioni

AGI - Un torneo, due emisferi, tre continenti, sei: ididel, in programma dall'8 giugno al 21 luglio, saranno ospitati da Spagna, Portogallo e Marocco ma con un prologo in Sudamerica per celebrare il centenario della Coppa del mondo della Fifa. La Spagna aveva ospitato idel 1982 mentre Portogallo e Marocco sono alla loro prima volta. Dal programma della candidatura, le 104 partite (escluse le tre sudamericane) si dovrebberore in 20 stadi, di cui 11 in Spagna (compresi il Nou Camp di Barcellona con la nuova capienza di 105mila spettatori e il Santiago Bernabeu di Madrid). Il Portogallo mette a disposizione tre impianti: Estadio Jose Alvalade (Sporting) ed Estadio da Luz (Benfica) a Lisbona e l'Estadio do Dragao del Porto. Cinque gli stadi del Marocco tra cui il Grand Stade Hassan II di Casablanca, che quando sara' completato diventera' il piu' grande del mondo con una capienza di 115mila spettatori.