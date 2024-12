Milano cade rovinosamente dalla sua moto | morto un uomo grave una donna

Leggi su Dayitalianews.com

Ancora sangue sulle strade italiane giovedì 12 dicembre, dove undi 30 anni èdopo essere cadutosuamentre percorreva via Palmanova averso l’1:30. Durante l’incidente è rimasta coinvolta unadella stessa età, che sarebbe rimasta ferita ma non in pericolo di vita. Dopo la segnalazione dell’incidente sul posto si sono precipitati i soccorsi che hanno portato i due feriti in ospedale: l’purtroppo è deceduto poco dopo, mentre laavrebbe riportato solo delle lesioni.Il tragico incidente inAl momento non è ancora chiara la dinamica ma, secondo le prime ricostruzioni, il centauro stava percorrendo la strada che porta da piazzale Loreto a Cascina Gobba per poi perdere improvvisamente l’equilibrio ere. Durante la caduta sarebbe rimasta coinvolta anche una