Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: cinese in pressione costante fin dalla prima mossa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:10 Aresta un’ora, 34 minuti e 14 secondi,è appena sceso sotto l’ora e 15 a disposizione quando deve effettuare la 14a. Ha anche un’altra forte opzione il, che è De2, ancora migliore rispetto alla citata Df3 per varie ragioni.11:08 13. Ab6 giocata da, che non vuole muovere il pedone e5 e a questo punto concede un’opzione molto interessante a, che può rinforzare con Df3 la grande diagonale h8-a1. L’indiano sembra davvero non gradire questo tipo di posizione in cui ha poco da creare.11:07 La leggenda Susan Polgar: “ha ottenuto la posizione che voleva, piccolo vantaggio e poco da rischiare. Il costo? Quasi 30 minuti sotto di tempo”. (In realtà ora non più).got the type of position he wanted, small advantage with little risk to push.