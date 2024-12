Lapresse.it - L’appello del Papa alla comunità internazionale: “Condonate debito a Paesi poveri”

Il Giubileo sia l’occasione per cancellare ildel Sud del mondo. ÈcheFrancesco lancia in occasione della 58esima Giornata Mondiale della Pace del 1 gennaio dopo quello di pochi giorni fa in cui ha chiesto un cessate il fuoco per Natale. “Non mi stanco di ripetere – scrive Bergoglio nel suo messaggio – che ilestero è diventato uno strumento di controllo, attraverso il quale alcuni governi e istituzioni finanziarie private deipiù ricchi non si fanno scrupolo di sfruttare in modo indiscriminato le risorse umane e naturali deipiù, pur di soddisfare le esigenze dei propri mercati. A ciò si aggiunga che diverse popolazioni, già gravate dal, si trovano costrette a portare anche il peso delecologico deipiù sviluppati.