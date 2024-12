Nerdpool.it - Indiana Jones e L’Antico Cerchio – La recensione

Ritorna, finalmente, l’archeologo più famoso del mondo in versione videoludica:, sviluppato dai talentuosissimi MachineGames (creatori di FPS come Wolfenstein The New Order e Wolfenstein The New Colossus) in un’inedita avventura che trascinerà Indy in giro per il mondo fra nazisti, antiche piramidi, e molte altre location. Il mistero dell’avventuraL’avventura comincia trasportandoci al Marshall College (storica università dove insegna il professor HenryJr.), anno 1937 in tarda notte; il professorsi trova a lavorare fino a tardi e ad un tratto percepisce diversi rumori provenire da qualche parte, inducendolo ad indagare fino ad entrare in una stanza contenente vari reperti archeologici, fra cui un gatto mummificato e davanti ad esso un grosso e minaccioso uomo che, dopo aver rotto la teca di vetro, affronta Indy in una scazzottata avendo la meglio.