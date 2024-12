Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 12 dicembre 2024: film e intrattenimento

Leggi su Lopinionista.it

Su Rai Uno Don Matteo, su Rai L’uomo dei ghiacci, su Canale 5 Endless Love. Guida aiTv della serata del 12Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 12? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due dalle 21.20 L’uomo dei ghiacci – The Ice Road. A Manitoba, una fuga di gas causa un’esplosione in una miniera, intrappolando i minatori al suo interno. La posizione impervia del crollo e le rigide temperature canadesi rendono le operazioni di soccorso difficoltose. L’esperto pilota di camion, Mike McCann, mette su una squadra di soccorso composta dal giovane Gurty, il veterano Jim Goldenrod e l’abile Tantoo.