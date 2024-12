Giornata nazionale persone scomparse | la mamma di Kata legge i nomi dei bambini

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE –: ladidei.Giovedì 12 dicembre èdelle, istituita nel 2019 per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema che coinvolge migliaia di famiglie e vede impegnate nelle ricerche forze dell’ordine e vigili del fuoco oltre a molte associazioni che si dedicano anche a supportare i parenti degli scomparsi.In Toscana nei primi sei mesi 2024 sono 585 le denunce di scomparsa, come sinel report del commissario straordinario di Governo delle.Sono undici in più rispetto allo stesso periodo 2023Di queste 585, 202 sono ancora da ritrovareTra loro c’è la piccolaleya Alvarez, scomparsa a cinque anni il 10 giugno 2023 dall’ex hotel Astor a Firenze e non ancora ritrovata.