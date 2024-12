Iltempo.it - Finché c'è Covid c'è Speranza

C'è solo una cosa peggiore del dibattito e degli insulti sul condono del governo alle multe dei No Vax. È una storia fortunatamente sepolta e chiunque abbia un po' di buonsenso sa che di errori ne furono fatti da tutte le parti, per cui nel Paese che denuncia sempre i condoni, se ce n'è uno buono è quello che mette una pietra su quel brutto periodo. Ma per favore il ritorno di Robertoe delle virostar a tutto schermo dalla mattina alla sera è un virus perfino maggiore, più subdolo, che necessita di una mascherina posta sugli occhi per essere evitato che ogni italiano senziente non può che scongiurare. Se per farli ritornare nel silenzio, dopo che sono stati gli italiani con il voto a dirci cosa pensavano di quella mala gestio, servirà una grande colletta perché qualcuno paghi queste multe e la facciamo finita, mi candido a essere il primo firmatario.