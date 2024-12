Ilfattoquotidiano.it - Felipe e Letizia a Napoli, cerimoniale istituzionale sotto stress. Mattarella ha snobbato la Prima al La Scala, sarà al San Carlo

“Amore, tu vai domani al Sandal re di Spagna”. Rispondo: “Non sono invitata”. Replica Diego Moccia, filosofo e borbonico nel dna: “é un gran figo. Mondo ingiusto, se non invitano te e il tir di cognomi (donna marchesa Januaria Piromallo Capece Piscicelli di Montebello dei duchi di capracotta), di antica discendenza spagnola che risale aV. Rispondo: “A che serve? C’è una fila per ogni categoria, istituzioni, accademici, corpo diplomatico, esercito, clero e infinita quella di questuanti, amici degli amici degli amici”.Da giorni labien è in giubilo, non si é ancora tolta onorificenze, diademi e paramenti per l’investitura a cardinale di Monsignore Battaglia che sono pronti a farli brillare per il corteo reale.mancavano dada 10 anni. Diciamo che in patria in questo momento non godono della massima popolarità: insulti e fango in faccia per i ritardi ai soccorsi all’alluvione di Valencia.