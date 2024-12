Lanazione.it - Esplosione di Calenzano, il mistero dell’innesco. Rifornimenti ininterrotti, ma c’erano lavori in corso

Leggi su Lanazione.it

Prato, 12 dicembre 2024 – Era possibile che la manutenzione straordinaria all’impianto Eni dipotesse svolgersi in contemporanea con il quotidiano rifornimento di carburanti delle autobotti? Oppure, forse, era più sicuro procedere in altro modo? È questo uno tra i più delicati dei tanti interrogativi sui quali si sta concentrando l’indagine della Procura di Prato, coordinata dal procuratore Luca Tescaroli, sulla tragedia che si è consumata lunedì nel sito di via Erbosa: cinque le vittime tra autotrasportatori e tecnici manutentori. Dalle prime ricostruzioni trapela che al momento della deflagrazione erano inoperazioni di manutenzione straordinaria vicino all’area destinata al carico del carburante, mentre in quattro corsie, dalla 3 alla 6, vi erano altrettante autocisterne in rifornimento.