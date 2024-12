Lanazione.it - Dogtors a Campostaggia. I cagnolini sono ammessi su richiesta del paziente

Li hanno chiamati anche ‘’, o camici bianchi a quattro zampe. Un’altra espressione?dispensatori di cure. Bestiole che si recano a trovare il loro padrone in corsia, durante il periodo di ricovero, per offrire conforto in termini di gesti di affetto. Anche l’ospedale diconsente l’accesso degli animali sudel. Lo prevede il regolamento presentato un mese fa, il giorno 11 novembre, al Centro direzionale della Asl Toscana Sudest a Siena. Tutto in piena sicurezza per gli ammalati e per il personale sanitario e nel rispetto del benessere animale. Emozioni allo stato puro, ieri, nel padiglione della Valdelsa. Dopo quaranta giorni di distanza forzata, unaricoverata in uno dei reparti diha potuto di nuovo incontrare il cagnolino per trascorrere dei momenti di serenità.