Ddl Sicurezza | tensioni nella maggioranza e opposizioni in piazza

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 12 dicembre 2024 – Il Ddlpropone misure incisive per la criminalità e laurbana. Si discutono possibili modifiche su illegalità diffusa, gestione migranti e potenziamento delle forze dell’ordine. Scopri i dettagli.tra Forza Italia e Lega sul ddl“Forza Italia non intende replicare alla Lega e non desidera litigare in pubblico sul ddl”. È quanto apprende l’Adnkronos, evidenziando che il partito di Antonio Tajani cerca di evitare un nuovo scontro con il gruppo di Matteo Salvini. Dopo un comunicato della Lega che sollecita agli alleati di approvare rapidamente il provvedimento “senza perdite di tempo”, Tajani ha chiarito la posizione ufficiale per deputati e senatori: non daremo pretesti per aprire ulteriori conflitti all’interno della