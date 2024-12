Lanazione.it - Capodanno a Siena, musica in tutte le piazze

, 12 dicembre 2024 –nelleper la notte più lunga dell’anno, da porta Camollia a porta Romana. Piazza del Campo sarà il fulcro del brindisi di mezzanotte, ma il centro storico disarà vivibile fino a tarda notte. Dance, gospel, pop,popolare, rock,itinerante: molteplici generi risuoneranno per le vie della città per soddisfare tanti gusti diversi, a partire dalle 22 fino alle 1, in un“piazza dopo piazza”. In Piazza del Campo, dalle 22.30 spazio al gruppo “Opera Dance Music” sul palco che sarà allestito davanti a Palazzo Pubblico, dove è in programma anche il brindisi di mezzanotte. Si tratta di un progettole unico nel suo genere: l’incontro fra artisti poliedrici, provenienti da mondili opposti fra loro, ha ispirato e dato vita a questo nuovo generele, assolutamente unico, che combina le sonorità dellaelettronica Edm con lasinfonica e lirica.