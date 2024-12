Ilfattoquotidiano.it - Bimbo di 2 anni colto da malore e soccorso da due marescialli, la corsa in ospedale gli salva la vita

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Undi dueda un improvvisoè statoto da duedei carabinieri che con la loro auto, dopo avergli praticato una prima manovra, lo hanno portato in. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Ercolano, in provincia di Napoli. Erano le 14.30 in corso Resina. Il maresciallo donna aveva finito il turno, stava lasciando la caserma ma sente urlare.La voce arrivava da una pizzeria sul marciapiede opposto. C’era un uomo che conosce con il suoin braccio, che faceva fatica a respirare. Il volto era livido. La carabiniera ha iniziato a praticare al piccolo la manovra di Heimlich, pensando che avesse qualcosa ad ostruirgli la gola. Ma non era così. Qualcuno, nel frattempo, ha allertato il 118 ma nell’attesa dell’arrivo dei soccorritori il maresciallo è tornata nella vicina caserma chiedendo aiuto a un suo collega, un altro maresciallo, che in quel momento stava entrando in servizio.