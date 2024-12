Ilgiorno.it - Anziano ciclista lotta per la vita

È in fin diper una caduta da bici. È stato trasportato in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza un uomo di 82 anni che ieri mattina, attorno alle 10.30, è stato soccorso in via Varese ad Appiano Gentile in seguito a una caduta in bicicletta. L’uomo era uscito per fare sport quando ha sbandato ed è finito a terra riportando diverse contusioni. I soccorsi sono stati allertati da alcuni automobilisti di passaggio, le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi. R.C.