A che ora Deromedis oggi nello skicross di Val Thorens: programma, batterie, tv, streaming

La Coppa del Mondo 2024-2025 di sci freestyle, specialità, assegnerà, giovedì 12 dicembre, i primi punti della nuova stagione, con la prima delle due gare previste a Val, in Francia: dopo le doppie qualificazioni di ieri, le gare, invece, saranno spalmate su due giorni.Simone, che ha vinto le qualificazioni, avrà il pettorale numero 1: negli ottavi di finale l’azzurro scatterà alle ore 14.00, mentre gli eventuali turni successivi saranno alle 14.37 (quarti di finale), 14.56 (semifinali), 15.15 (small final) o 15.19 (big final).Guarda la Coppa del Mondo disu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseLa diretta tv della Coppa del Mondo di sci freestyle, specialità, di Val, sarà fruibile su Eurosport 2 HD, mentre la direttasarà a cura di discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.