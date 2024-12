Virus dal Congo verifiche su una donna arrivata a Cosenza | ha avuto la febbre ma ora sta bene

Leggi su Open.online

Unaè rientrata da Kinshasa () acone dolori. Sintomi riconducibili alla “malattia misteriosa” che ha colpito la regione africana di Panzi e che al momento ha causato 31 decessi, soprattutto tra minori. Sul caso calabrese si sono accesi i fari dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute che faranno degli approfondimenti. La segnalazione diarriva dopo l’allarme lanciato da Lucca con il paziente affetto da una malattia non identificata ma cone anemia. L’uomo ora è guarito. Le analisiCome l’uomo di Lucca anche laaveva lavorato nella capitalelese. E sempre nel mondo della ristorazione. L’ospedale calabrese, dato che non è riuscito ad arrivare a una diagnosi, ha prelevato dei campioni che ora saranno analizzati dall’Istituto Spallanzani di Roma come quelli del paziente toscano.