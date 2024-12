Ilfattoquotidiano.it - Valter Longo: “C’è un’epidemia di obesità infantile, la colpa? Non è dei cibi-spazzatura, ma della dieta mediterranea fatta male”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si fa presto ad accusare il cibo, che indubbiamente ha le sue colpe. Per quanto riguarda l’Italia, però, la causa dell’sta soprattutto nella “”, denuncia al Corriere, presidente dell’omonima Fondazione, docente di biogerontologia e direttore dell’Istituto sulla Longevità alla University of Southern California. “Credo che alla base di questa altra epidemia, perché di epidemia si tratta, ci sia una errata concezione dello stile di vita. I nostri bambini fanno poca attività fisica, nella migliore delle ipotesi; mangiano troppo e”. Così, se credevamo di essere in una botte di ferro perché siamo il paese, dobbiamo invece ricrederci – tranne per il 20% delle persone che, secondo l’esperto, lala mettono davvero in pratica.