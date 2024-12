Inter-news.it - UFFICIALE – Sampdoria, nuovo tecnico per il prestito Inter Akinsanmiro

Laha ufficializzato il, che prende il posto dell’esonerato Andrea Sottil. In blucerchiato gioca indall’Ebenezer.COMUNICATO– Il comunicato della: “L’U.C.comunica di aver affidato a Leonardo Semplici il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra. Lo staff di Semplici sarà composto inoltre dalle seguenti figure: Andrea Consumi (allenatore in seconda), Rossano Casoni (collaboratore), Yuri Fabbrizi (preparatore atletico) e Walter Bressan (preparatore portieri)”. Nuova guida tecnica per la squadra blucerchiata, che si trova in quindicesima posizione in classifica, ad un passo dalla zona playout. Esonerato Sottil e ora la palla passa a Leonardo Semplici. In blucerchiato, appunto, gioca, ragazzo di proprietà dell’