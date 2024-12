Teatro, "Sogno a occhi aperti" con Max Paiella il 15 dicembre al Palladium

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 11 dic. (askanews) – Il 15alle ore 17.30, aldi Roma va in scena A ruota libera, ultimo appuntamento della riuscitissima 26° edizione di Flautissimo, festival di musica,e parole diretto da Stefano Cioffi. Protagonista l’intelligente comicità di Maxche, tra note, parole e canzoni, come un moderno cantastorie, interpreterà i suoi personaggi, come Vinicius Du Marones, Demetrios Parakulis, Fata, ed eseguire le migliori parodie musicali degli ultimi anni del Ruggito del coniglio, sulle note delle canzoni del momento. “Flautissimo #26.” è una produzione Accademia Italiana del Flauto sostenuta dalla Regione Lazio, realizzata in collaborazione con Fondazione Roma Tredi Roma,del Lido eVascello.