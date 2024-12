Lettera43.it - SpaceX ora vale 350 miliardi di dollari: +65 per cento rispetto a settembre

di Elon Musk350di(333di euro). Secondo un’email interna visionata da Bloomberg, l’azienda statunitense di cui l’uomo più ricco al mondo detiene una quota del 42 pere i suoi investitori hanno concordato di acquistare azioni dei dipendenti per un valore fino a 1,25di, facendo schizzare in alto il valore della società. In questa operazione, ogni azione diè stata acquistata (e venduta) a 185ai 112 di pochi mesi fa.Elon Musk (Getty Images).In pochi mesi il valore delle quote è aumentato del 65 perL’ultima transazione di questo tipo, a2024, era stata conclusa a un prezzo di 112, condunque valutata 210di. Il nuovo accordo, per cui, include un rialzo del 65 perdel valore delle quote.