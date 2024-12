Sport.quotidiano.net - Samb in vetta: Eusepi guida la classifica, attesa per Camilli e derby decisivi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Corsi e ricorsi storici. Nella passata stagione, a due giornate dal termine della regular season, laera in testa allain compagnia del Campobasso a quota 30 punti. La sconfitta in terra molisana ed il conseguente pareggio al Riviera con l’Atletico Ascoli aveva permesso ai molisani l’aggancio. Lo scorso anno, poi, l’Avezzano era distante due lunghezze, con l’Aquila a tre punti. Insomma era unaancora ben lontana dall’essere definita che prese forma nel girone di ritorno con la repentina scomparsa della. Oggi, invece, sempre a due turni dal termine della prima parte di stagione i rossoblùno la graduatoria con sette punti sull’Aquila, otto su Atletico Ascoli, nove sul Teramo e dieci sul Chieti. Un vantaggio importante ma che non deve fare cullare la squadra sugli allori.