Salute Federconsumatori | Inaccettabile lo stralcio delle multe per i No Vax

Per laloper chi non ha rispettato l’obbligo vaccinale durante il Covid-19 è uno schiaffo a chi rispetta le regole«Un provvedimento inammissibile, controverso anche all’interno della stessa maggioranza di Governo, che di fatto si tradurrebbe nell’annullamentonon ancora pagate. Secondo le stime sono 1,8 milioni gli italiani sanzionati: il Governo rinuncerebbe così a 180 milioni di euro. Un vero e proprio condono, che, insieme a ipotesi di rottamazione e concordato preventivo, delinea una sorta di giubileo laico in cui si potrà ottenere la “grazia” fiscale».Questo il contenuto di una nota diffusa da, unapiù grandi associazioni a tutela dei consumatori italiani che critica aspramente lo, inserito dal Governo nel decreto Milleproroghe, per chi, in piena fase acuta del Covid-19, non ha rispettato l’obbligo di vaccinarsi.