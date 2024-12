Ilnapolista.it - Per liberare Osimhen a gennaio bisogna pagare due clausole, una anche al Galatasaray

Da quando si è trasferito al, Victorè tornato dominante, ma sul più bello è arrivato un infortunio alla schiena, con “stiramenti di basso grado e sanguinamento nel gruppo muscolare posteriore destro”. Infortunio che lo terrà fermo per circa 20 giorni e intanto si torna a parlare del suo futuro, ma in Turchia sembrano sereni. Il calciatore del Napoli ha più volte espresso la sua soddisfazione di essere in prestito ale la volontà di poter terminare lì la stagione, ma ci sono nuove sirene sul suo futuro secondo la Gazzetta dello Sport“Non è un segreto,piace da sempre al Psg e la passione si è riaccesa negli ultimi mesi, viste le difficoltà offensive della squadra di Luis Enrique. A Parigi c’è sempre Campos, il suo mentore ai tempi del Lilla, uno di quelli che conosce pregi e difetti del nigeriano e che sa come approcciarsi a lui in maniera speciale.