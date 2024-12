Metropolitanmagazine.it - No, non è uno scherzo: Donald Trump ha lanciato la sua linea di profumi “Fight, fight, fight”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

E se pensavamo di averle sentite tutte, tra le ambigue pubblicità deidi Federico Fashion Style e i trend skincare più strani, ora arriva la nuovissimadi. Il neo eletto Presidente degli Stati Uniti d’America ha scelto un nome a dir poco eloquente. Si chiama “” (significa, per chi non lo sapesse, combattere). Isono la notizia beauty della settimanaE da bravo maschio etero ha deciso di utilizzare, come pubblicità, una sua foto che lo ritrae con Jill Biden, moglie del suo rivale politico Joe. Quale immagine migliore per sponsorizzare il suo profumo con lo slogan “Una fragranza a cui i tuoi nemici non potranno resistere!”. LaPerfumes & Colognes ha infatti utilizzato l’immagine dove Jill eerano seduti vicini in occasione dell’inaugurazione della nuova Cattedrale di Notre Dame.