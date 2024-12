Mondiali 2034 ufficiale | si giocheranno in Arabia Saudita

Leggi su Sportface.it

Adesso èe non si torna più indietro: idelsiin. La decisione è arrivata per acclamazione durante un congresso straordinario virtuale della Fifa ed è stato ratificato come il torneo si giocherà fra dieci anni nel paese arabo, di fatto l’unico a essersi candidato. La riunione dell’organismo di governo del calcio ha anche specificato come i2030, ospitati ufficialmente da Marocco, Portogallo e Spagna come già noto, verranno aperti con tre partite in Uruguay, Argentina e Paraguay per celebrare il centenario dal primo torneo iridato della storia, che si giocò nel paese uruguaiano nel 1930. L’ha ottenuto l’assegnazione dell’edizione delnonostante le critiche di diverse associazioni per i diritti umani, come del resto accaduto anche per idel 2022 in Qatar.