CM com – Juventus infortunio per Koopmeiners esce con una smorfia di dolore e va dritto negli spogliatoi Serie A

Juventus, infortunio per Koopmeiners: esce con una smorfia di dolore e va dritto negli spogliatoi

La gioia per il goal, l'ansia per l'infortunio. C'è tutto nella gara di Teun Koopmeiners contro il Lecce: il centrocampista della Juventus è tornato alla rete ma si è anche dovuto fermare per un problema fisico che sarà ora da controllare e che potrebbe lasciarlo ai box per le prossime gare.

