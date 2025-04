Il Nobel Parisi La cultura è essenza stessa del italianità Se la perdiamo perdiamo noi stessi

dello di sviluppo italiano puntando sul futuro, sulle nuove idee, sui giovani. Un Paese che costringe i suoi talenti migliori a emigrare distrugge il proprio futuro. E dobbiamo difendere la scienza non solo per i suoi effetti pratici, ma anche per il suo valore culturale. Trasformare la scienza in cultura deve essere una priorità." Così il Premio Nobel Giorgio Parisi nel corso dell'evento "La Grande Espulsione", promosso da Alleanza Verdi e Sinistra a Roma. Avs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Il Nobel Parisi: La cultura è l'essenza stessa dell'italianità. Se la perdiamo, perdiamo noi stessi Leggi su Iltempo.it (Agenzia Vista) Roma, 12 aprile 2025 "È una situazione preoccupante. Stiamo diventando un Paese sempre più vecchio anche a causa dei giovani che vanno all'estero. Dobbiamo ripensare il moo di sviluppo italiano puntando sul futuro, sulle nuove idee, sui giovani. Un Paese che costringe i suoi talenti migliori a emigrare distrugge il proprio futuro. E dobbiamo difendere la scienza non solo per i suoi effetti pratici, ma anche per il suo valorele. Trasformare la scienza indeve essere una priorità." Così il PremioGiorgionel corso'evento "La Grande Espulsione", promosso da Alleanza Verdi e Sinistra a Roma. Avs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

