F1 GP Bahrain Russell e Antonelli penalizzati Leclerc partirà in prima fila

Bahrain, valido come quarto appuntamento del mondiale di Formula 1. E non è un cambiamento da poco, visto che riguardano da vicino le due Mercedes, entrambe penalizzate, e, di riflesso, Charles Leclerc, che fa un passo avanti nello schieramento. Infatti, sia George Russell che Andrea Kimi Antonelli sono stati penalizzati di una posizione. Il britannico scala dalla seconda alla terza posizione, mentre l’italiano passa da quarto a quinto. Una retrocessione importante, quindi, visto che i due alfieri delle Frecce d’Argento devono scalare di una fila.A beneficiarne, come detto, è anche Leclerc, che aveva già compiuto un mezzo miracolo ottenendo la terza posizione. Ebbene, ora il monegasco avrà l’opportunità di scattare in prima fila, al fianco di Oscar Piastri, aprendo ad altre prospettive interessanti in vista della gara di domani. Leggi su Sportface.it Cambia la griglia di partenza del GP del, valido come quarto appuntamento del mondiale di Formula 1. E non è un cambiamento da poco, visto che riguardano da vicino le due Mercedes, entrambe penalizzate, e, di riflesso, Charles, che fa un passo avanti nello schieramento. Infatti, sia Georgeche Andrea Kimisono statidi una posizione. Il britannico scala dalla seconda alla terza posizione, mentre l’italiano passa da quarto a quinto. Una retrocessione importante, quindi, visto che i due alfieri delle Frecce d’Argento devono scalare di una.A beneficiarne, come detto, è anche, che aveva già compiuto un mezzo miracolo ottenendo la terza posizione. Ebbene, ora il monegasco avrà l’opportunità di scattare in, al fianco di Oscar Piastri, aprendo ad altre prospettive interessanti in vista della gara di domani.

