Scommessopoli ecco come i giocatori aggiravano il limite dei massimali Si toglieva uno zero

massimali dei siti legali di scommesse, adottando la cosiddetta «procedura senza uno zero», ossia indicando importi minori per ciascuna puntata. È uno degli elementi centrali dell’indagine della Procura di Milano , che vede coinvolti 12 calciatori di Serie A. Tra i nomi emersi figurano anche atleti meno noti e altri soggetti per i quali, nella. Feedpress.me - Scommessopoli, ecco come i giocatori aggiravano il limite dei massimali: “Si toglieva uno zero” Leggi su Feedpress.me Avevano escogitato un sistema per aggirare i limitidei siti legali di scommesse, adottando la cosiddetta «procedura senza uno», ossia indicando importi minori per ciascuna puntata. È uno degli elementi centrali dell’indagine della Procura di Milano , che vede coinvolti 12 calciatori di Serie A. Tra i nomi emersi figurano anche atleti meno noti e altri soggetti per i quali, nella.

