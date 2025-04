Musetti che carattere Vince di nuovo in rimonta al tie break contro De Minaur e va in finale Giocherà contro Alcaraz

rimonta Vincente, ancora dopo aver perso il primo set 6-1 . Come contro Tsitsipas, Lorenzo Musetti parte male ma poi ribalta Alex De Minaur e si guadagna il diritto di sfidare Carlos Alcaraz nella finale del "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Atp 1000 sulla terra battuta della stagione, in corso al Country Club nel Principato di Monaco, con un montepremi totale pari a 6.128.940 euro. Il. Feedpress.me - Musetti, che carattere! Vince (di nuovo) in rimonta al tie-break contro De Minaur e va in finale. Giocherà contro Alcaraz Leggi su Feedpress.me Ancora unante, ancora dopo aver perso il primo set 6-1 . ComeTsitsipas, Lorenzoparte male ma poi ribalta Alex Dee si guadagna il diritto di sfidare Carlosnelladel "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Atp 1000 sulla terra battuta della stagione, in corso al Country Club nel Principato di Monaco, con un montepremi totale pari a 6.128.940 euro. Il.

Potrebbe interessarti anche:

Atp Montecarlo - Musetti conquista gli ottavi. Perde Cobolli. Alcaraz vince in rimonta. In campo anche Djokovic

Continuerà il percorso di Musetti a Montecarlo; domani gli ottavi di finale contro Berrettini. Cobolli perde e abbandona il torneo. In campo oggi sia Djokovic che Alcaraz, due dei maggior favoriti ...

Montecarlo - Musetti vince in rimonta. Tutto facile per Berrettini

(Adnkronos) – Esordio vincente per Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini a Montecarlo. Il tennista toscano ha battuto oggi, lunedì 7 aprile, il cinese Yunchaokete Bu, numero 67 del mondo, al primo ...

LIVE Musetti-Halys 3-6 7-6 7-5 ATP Miami 2025 in DIRETTA : l’azzurro vince una maratona e avanza al terzo turno!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:42 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 18:40 Lorenzo è stato ...

Musetti, che carattere! Vince (di nuovo) in rimonta al tie-break contro De Minaur e va in finale. Giocher&agr. Musetti, quanto guadagna se batte De Minaur e come cambia il ranking. Musetti in semifinale a Montecarlo, se vince il torneo entra in top 10? La classifica Atp aggiornata. Djokovic vince a Miami e avvisa: "Busserà alla porta di Sinner e Alcaraz...". Musetti vince il derby dell’amicizia: “Partite che fanno crescere e maturare”. Berrettini, esordio ok agli Australian Open. Musetti vince il derby con Arnaldi, Sonego stende Wawrinka. Ne parlano su altre fonti

L’agenzia gazzettadelsud.it ha pubblicato che: Musetti, che carattere! Vince (di nuovo) in rimonta al tie-break contro De Minaur e va in finale. Giocherà contro Alcaraz - Ancora una rimonta vincente, ancora dopo aver perso il primo set 6-1 . Come contro Tsitsipas, Lorenzo Musetti parte male ma poi ribalta Alex De Minaur e si ...

Dalle pagine di msn.com si apprende che: Show Musetti, rimonta de Minaur e va in finale a Montecarlo. Se batte Alcaraz diventa n.7 del ranking Atp: « La pazienza è stata la chiave» - Per la quarta volta in questa settimana, Lorenzo Musetti vince un match in rimonta a Montecarlo. Il tennista azzurro ha sconfitto Alex de Minaur con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-6. Per lui è ...

Da quanto emerge da msn.com: Lorenzo Musetti ora è n.11 del ranking Atp. Ecco dove salirebbe in caso di vittoria in finale contro Alcaraz - Per la quarta volta in questa settimana, Lorenzo Musetti vince un match in rimonta a Montecarlo. Il tennista azzurri ha sconfitto Alex de Minaur con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-6. Per lui è ...