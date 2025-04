Salerno Classica tutto pronto per il Crux Fidelis presso la Chiesa di San Giorgio

Domenica 13 aprile, nella Chiesa di San Giorgio, in Salerno, alle ore 19,30, verrà eseguito in prima assoluta il Crux Fidelis del giovane compositore Paolo Orlandi. E' questo un progetto, che saluta il patrocinio del Mic, nato dalla sinergia del violoncellista e direttore d'orchestra Francesco.

Salerno Classica - Stabat Mater di Pergolesi Crux Fidelis di Paolo Orlandi domenica 13 aprile in San Giorgio

Tempo di lettura: 6 minutiDomenica 13 aprile, nella chiesa di San Giorgio, in Salerno, alle ore 19,30, verrà eseguito in prima assoluta il Crux Fidelis del giovane compositore Paolo Orlandi. E’ ...

Salerno Classica - nella chiesa di San Giorgio la prima del "Crux Fidelis"

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica classica e sacra è in programma domenica 13 aprile alle ore 19.30 nella splendida cornice barocca della Chiesa di San Giorgio a Salerno. ...

